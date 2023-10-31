خبير علاقات دولية: إسرائيل تتبع قانون هانيبال.. ونتنياهو سيحاكم فور انتهاء العمليات العسكرية

أكد الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية أن اسرائيل تتبع قانون هانيبال منذ فترة طويلة، وأنهم يعتبرون القتيل أفضل من الأسير وهذا يؤكد أنها دولة غير إنسانية.

وأضاف سمير في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن إسرائيل دولة دموية لا إنسانية، لا تعير اهتمام لرعايا دولتها فكيف بمواطني الدول الأخرى.



وأوضح أن ما حدث اليوم في مخيم جباليا هو امتداد وفصل من فصول الدموية لهذا الكيان والتي بدأت بعصابات ومليشيات في الثلاثينات والأربعينات.

وأشار الي أن الصورة النمطية لإسرائيل اختلفت تماما في الرأي العام العالمي فإسرائيل كانت تسوق نفسها أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة والدولة المتقدمة الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة الأكثر أمان، لافتا إلي أن هذه الصورة اختلفت تماما، وانخفضت مؤشرا البورصة، وهبطت قيمة العملة، والاستثمار تم سحبها والإسرائيليين يهربون ولا يجدون من يستقبلهم وبالنسبة للأمن فسقطت الرواية الإسرائيلية مع هجوم جماعة صغيرة.

وأضاف أن نتنياهو انتهى سياسيا وسيحاكم بعد اليوم الأول من انتهاء العمليات العسكرية وسيوصف بأنه أسوأ حاكم في تاريخ إسرائيل.