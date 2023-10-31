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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سمكة نادرة تسبب صدمة على شواطئ أمريكا

سمك نادرة
سمك نادرة

نجحت سيدة أمريكية تعمل كمنقذ بحري في ولاية كاليفورنيا، في العثور على أنثى سمكة أبو الشص "سمكة السنارة" النادرة، على شاطئ مورو، طولها 36 سم من الفم إلى زعنفة الذيل "يمكن أن يصل طول بعضها إلى 61 سم، وبـ 10 أضعاف حجم الذكور"، وسلمتها إلى المؤسسة الأمريكية للأسماك والحياة البرية في الولاية للتحليل، قبل أن تسلمها بدورها إلى متحف التاريخ الطبيعي في لوس أنجلوس، لأغراض الحفظ والبحث العلمي.

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وأوضحت ميشيل هوريتشكو، مشرفة بيئية في المؤسسة الأمريكية للأسماك والحياة البرية: "هذا المخلوق المرعب، المعروف باسم "سمكة كرة القدم في المحيط الهادئ"، هو الثاني من نوعه الذي يعثر عليه على شواطئ كريستال كوف بارك في السنوات الأخيرة".
وقال مسؤولو حديقة كريستال كوف الحكومية، في منشور لهم على صفحتهم بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": تبدو أسنان هذا الوحش مثل شظايا الزجاج المدببة، وفمها كبير قادر على امتصاص وابتلاع فريسة بحجم أجسامها.

وأكدت ميشيل هوريتشكو: "هذه السمكة ذات المظهر المرعب، واللون الأسود الداكن مع زائدة طويلة على رأسها، هي نوع من أسماك الصياد التي تعيش في أعماق البحار في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، فإن الإناث فقط هي التي تمتلك الزائدة الطويلة مع رأس ذي إضاءة حيوية، تستخدمه كطعم لجذب الفريسة".

سمكة لوس أنجلوس متحف التاريخ

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