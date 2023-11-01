تاكيس جونياس: أتمنى أن يعود الزمالك لسابق عهده

نشر الاعلامي مينا ماهر تصريحات تاكيس جونياس عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب مينا ماهر : تاكيس جونياس عبر قناة الزمالك : أتمني ان يعود الزمالك لسابق عهده و ان يعود للفوز بالبطولات و المنافسة علي الالقاب لان عودة الزمالك هتكون مهمة جداً للكرة المصرية و الافريقية 🏹.

وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن أول قرارات مجلس إدارة النادي بشأن الفريق الأول لكرة القدم.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، إن هناك استقرارا داخل إدارة نادي الزمالك على رحيل ثنائى الفريق.

وشدد المصدر على أن إبراهيما نداي وسامسون أكنيولا الأقرب من الراحلين في يناير المقبل.