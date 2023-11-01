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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

مصر أكتوبر: قصف إسرائيل مخيم جباليا ضرب بالقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط

المهندس أحمد حلمي
المهندس أحمد حلمي القيادي بحزب مصر أكتوبر

ندد المهندس أحمد حلمي القيادي بحزب مصر أكتوبر، بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الغاشمة في مخيم جباليا، والذي راح ضحيته مئات الجرحى والشهداء، مؤكدا أن ذلك امتداد للسياسات الوحشية والعقاب الجماعي الذي يقوم به الاحتلال في حق المدنيين.

وأضاف "حلمي" في بيان له، أن استمرار حملات الإبادة الجماعية التي ترتكب من إسرائيل بحق الفلسطينيين؛ ما هو إلا انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، ضاربة بالتوصيات ومحاولات التهدئة التي تقوم بها الدول المحبة للسلام، عرض الحائط.

وطالب  القيادي  بحزب مصر أكتوبر، المجتمع الدولي، بالوقوف على مسئولياته، وزيادة الضغط على إسرائيل؛ لوقف التصعيد وعمليات الإبادة التي تشنها على المدنيين العزل.

وأكد أن مصر كانت ولا زالت تدعم القضية الفلسطينية والفلسطينيين منذ عقود طويلة، لعل آخرها فتح معبر رفح اليوم؛ لاستقبال المرضى والجرحي لعلاجهم في مستشفى الشيخ زويد، مضيفا: "مصر دائما تقف بجانب أشقائها وحلفائها.. ولطالما كانت تدعو للسلام".

مخيم جباليا المدنيين قوات الاحتلال الغاشمة المعاهدات الدولية المجتمع الدولي

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