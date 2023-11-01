محافظ جنوب سيناء يوجه برفع درجات الاستعداد لمواجهة السيول والأزمات الطارئة

وجه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، رؤساء المدن، برفع درجة الاستعداد خاصة في مدن خليج العقبة "شرم الشيخ- دهب- نويبع - طابا" لمواجهة أية تقلبات جوية وسيول خلال فصل الشتاء وكذلك أي أحداث طارئة اخري، بالإضافة لقيام الموارد المائية والري بالتنسيق مع رؤساء المدن بالمتابعة المستمرة لمخرات السيول الطبيعية والصناعية والعمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها و مسارها حتى مكان الصرف النهائي، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة أي ظروف طارئة تؤدي لحدوث كوارث طبيعية.



وشدد المحافظ بضرورة حصر التلفيات علي اثر حادث طابا الجمعة الماضية، وحصر كافة الطلبات والاحتياجات لمدن خليج العقبة، ورفع كفاءة المنشآت الصحية بها، وتوفير الكوادر الطبية وأطقم التمريض والتأكيد علي توفير مراكز الإغاثة وتوفير كافة المستلزمات بها بكميات كافية، بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي، بالاضافة لرفع درجات الاستعداد بمراكز الشباب والمدارس بتلك المدن، مع تكديس كميات مياه بالخزانات، وتوفير الوقود بالمحطات، والخبز وكافة المستلزمات والسلع الغذائية، ورفع درجات الاستعداد القصوى بمراكز عمليات المدن وربطها علي مدار اليوم بمقر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بطور سيناء وشرم الشيخ.



كما وجه المحافظ بضرورة توعية المواطنين بضرورة اتباع قواعد السلامة خلال اية أحداث طارئة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

حضر الاجتماع الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمود عيسى المشرف علي مدن خليج العقبة، و رؤساء المدن بالمحافظة،

و مدير هيئة الإسعاف بجنوب سيناء، ومديري مديريات الاسكان، المياه والصرف الصحي، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والصحة، والرعاية الصحية، والمعنيين.

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