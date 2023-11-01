بايدن يوجه الشكر لـ مصر بعد مغادرة الجرحى الفلسطينيين والأجانب غزة

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشكر لكل الشركاء الإقليميين ومن بينهم مصر، لمساعدتهم في تمهيد الطريق أمام بعض الجرحى الفلسطينيين والأجانب، بما في ذلك بعض المواطنين الأمريكيين، لمغادرة غزة عبر معبر رفح.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال بايدن خلال زيارة إلى نورثفيلد بولاية مينيسوتا: "لقد أمضيت شخصياً الكثير من الوقت في التحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وآخرين، للتأكد من أنه يمكننا فتح هذا الممر أمام الناس للخروج".

وأضاف "أود أن أشكر شركاءنا، وخاصة قطر، الذين عملوا معنا بشكل وثيق لدعم المفاوضات لتسهيل مغادرة هؤلاء المواطنين".

ولفت إلى أنه يتعين القيام بالمزيد من العمل من أجل “زيادة تدفق المساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة بشكل كبير.

لكن جدد دعمه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها “بطريقة تتفق مع القانون الإنساني الدولي”، وفي نفس الوقت اعترف بالمعاناة التي تحملها الفلسطينيون خلال العدوان الإسرائيلي.

وقال "لقد رأينا جميعًا الصور المدمرة من غزة.. أطفال فلسطينيون يبكون من أجل والديهم المفقودين… يكتبون على أيديهم وأرجلهم لتحديد هويتهم إذا حدث الأسوأ”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد اليوم الأربعاء، أن المواطنين الأمريكيين سيتمكنون الآن من الخروج من غزة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن بايدن كان يتحدث في مزرعة عائلية خارج مينيابوليس، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية ستعمل جاهدة لإخراج المزيد من الأمريكيين من المنطقة في الأيام المقبلة.

وأضاف "سنرى المزيد من هذه العملية مستمرة في الأيام المقبلة، وسنعمل دون توقف لإخراج الأمريكيين من غزة في أسرع وقت وبأمان قدر الإمكان".