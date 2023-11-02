عام 2023 لم ينته بعد، مما يعني أن ماكلارين لا يزال أمامها الوقت للاحتفال بعيد ميلادها الستين. يمكن الآن طلب جميع سيارات إنتاج سلسلة Woking مع مجموعة متنوعة من التعديلات المرئية لتسليط الضوء على معالم العلامة التجارية. ويشكل شعار "التاج الثلاثي" جوهر الترقيات التجميلية، حيث يذكرنا بانتصار العلامة التجارية في السباقات المرموقة خلال العقود الستة التي مرت منذ أن أسس بروس ماكلارين الشركة.

ماكلارين تقدم خطوطًا وشعارات خاصة بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسها

إندي أورانج هو لون ثابت جديد يحاكي الطلاء الذي استخدمته سيارة ماكلارين M16D في عام 1974 عندما فازت بسباق إنديانابوليس 500. أما لون موناكو الأبيض، وهو لون ثابت آخر، فيشبه لون MP4/2الذي عبر خط النهاية أولاً خلال سباق موناكو للفورمولا 1 عام 1984. الجائزة الكبرى مع آلان بروست خلف عجلة القيادة. أما بالنسبة إلى اللون الرمادي في لومان، فهو لون معدني يشيد بسيارة F1 GTR الأسطورية التي فازت بسباق لومان 24 ساعة في عام 1995.

ماكلارين تقدم خطوطًا وشعارات خاصة بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسها

ويمكن لأولئك الذين يخططون لشراء 750S الجمع بين هذه الدهانات الثلاثة الجديدة مع خطوط خاصة تمتد عبر منتصف غطاء المحرك والجناح الخلفي. وتكتمل الخطوط بشعار McLaren Triple Crownفي الأمام ورسومات 74 و84 و95 في الخلف – لكل فوز مهم في رياضة السيارات. ستحصل 60 سيارة خارقة فقط على هذه الخطوط، وستحتوي جميعها على جناح خلفي متباين أسفلها مع رسم McLaren Triple Crown آخر.

ماكلارين تقدم خطوطًا وشعارات خاصة بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسها

حتى أن هناك مكابح مطلية خصيصًا لتتماشى مع تغييرات التصميم الأخرى. يمكنك طلب 750Sأو GTأو Artura مع ملاقط I ndy Blue التي تشيد بفوز Indy 500من خلال الحصول على نفس اللون مثل رقم 3 المطبق على M16D. وبدلاً من ذلك، يمكنك اختيار Le Mans Gold لتتناسب مع مساميك الفرامل في سيارة F1 GTR. ويمكن للراغبين في إنفاق المزيد طلب أغطية المرايا الجانبية بلمسة نهائية لامعة من ألياف الكربون، وفي هذه الحالة سيتم تزيينها إما بشعار "Speedy Kiwi" باللون الفضي أو البرتقالي للذكرى الستين.

ماكلارين تقدم خطوطًا وشعارات خاصة بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسها

وقد أعدت ماكلارين سلسلة من التحسينات الداخلية أيضًا، بما في ذلك علامة Indy Orange على موضع الساعة 12 على عجلة القيادة ولكن فقط إذا اخترت عجلة ألياف الكربون. ومقابل تكلفة إضافية.

يمكن تخصيص McLaren Triple Crown لمجاديف نقل الحركة المصنوعة من ألياف الكربون. وتحصل جميعها على لوحة مخصصة من الألومنيوم المصقول، في حين تحتوي سيارة 750S ذات خطوط التاج الثلاثي على لوحة "1 من 60" لتسليط الضوء على تفردها.

ويمكن بالفعل تقديم الطلبات لهذه اللمسات التصميمية الخاصة، والتي سيتم تقديمها حتى نوفمبر 2024.