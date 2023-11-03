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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق.. نوع من الخضروات يعالج نزلات البرد سريعا

البرد
البرد

البقدونس هو نبات طبي يحتوي على العديد من الفوائد بسبب خصائصه المدرة للبول، ومضادات الأكسدة، والمضادة للبكتيريا، ومضادة لمرض السكر، والمناعة، والسامة للخلايا، وحماية الكلى. كل هذه الخصائص ترجع إلى مركبات الفلافونويد الموجودة في البقدونس والتي تسمى الميريستيسين والأبيجينين، بالإضافة إلى الأبيول والألفا بينين وبيتا بينين وفيتامين C والكاروتينات.

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يمكن استخدام البقدونس في علاج أمراض الكلى، مثل عدوى المسالك البولية أو حصوات الكلى. كما يمكن أن يكون مفيداً لعلاج ارتفاع ضغط الدم بسبب آثاره المدرة للبول.

فوائد البقدونس

1. علاج التهابات المسالك البولية 
يمتلك البقدونس خصائص مضادة للميكروبات ومدر للبول، مما يمكن أن يساعد في ظهور عدوى المسالك البولية المتكررة.

2. تقوية جهاز المناعة 
يمكن أن يساعد البقدونس على تعزيز المناعة وتقوية جهاز المناعة لأنه غني بفيتامين C والزنك وفيتامين A ويحتوي أيضًا على خصائص مضادة للميكروبات.

تظهر بعض الدراسات أن البقدونس فعال بشكل خاص ضد البكتيريا مثل المكورات العنقودية الذهبية، العصوية الرقيقة والإشريكية القولونية، كما أنه فعال لعلاج فيروسات البرد.

البقدونس الكلى فوائد البقدونس المسالك البولية المناعة

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