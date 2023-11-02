اتحاد المستثمرات العرب يوقع اتفاق تعاون مع هيئة مستثمرى المناطق الحرة الأردنية

شهدت فعاليات مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب، الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ، “الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى الشباب محور التنمية ...فرص وتحديات” ، برئاسة د. هدى يسي ، التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين هيئة مستثمرى المناطق الحرة الأردنية ووقعها محمد البستنجى مع اتحاد المستثمرات العرب ووقعتها د. هدى يسي .

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير آليات التعاون والشراكة الاستثمارية والتجارية، وتنظيم الأنشطة وورش العمل واللقاءات التى تهدف إلى توعية أعضاء الطرفين بالتعليمات والأجراءات المنظمة لإقامة المشروعات الاستثمارية مع تبادل المعلومات والدراسات التى يقوم بها الطرفين.