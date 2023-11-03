متتعاملوش معاها| أول رد فعل من راندا عبد السلام بعد قرار المهن التمثيلية

تجاهلت الفنانة راندا عبد السلام قرار نقابة المهن التمثيلية بالتحذير من التعامل معها هى وعشرين ممثلا آخرين، ونشرت في أول رد فعل لها بعد القرار فيديو عبر حسابها على إنستجرام لما يحدث في قطاع غزة.

وقررت نقابة المهن التمثيلية، عدم التصريح بالعمل للآتية أسماؤهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لعملهم بدون تصريح.

وحذرت النقابة جميع شركات الإنتاج من التعامل معهم وهم: “ إنجى كيوان، ياسمين داود، نينا المغربي، عمر شرقى ، راندا عبد السلام، عمرو ممدوح، شيما الشريف، سالى حماد، مروان يونس، عمرو جمال، وناردين فرج”.

بالاضافة إلى صلاح الدالي، رحمه حسن، الهام وجدى، انس مبارك، هالة خالد، مينا المغربى، فدوى عابد، وهاجر السراج.

وكان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، اتخذ قرارا بمساواة طلبة معهد الفنون المسرحية بغيرهم في العمل.

حذرنا شركات الإنتاج

وقال أشرف زكي في تصريح خاص لـ “صدى البلد”: "حذرنا شركات الإنتاج في قرار رسمي من التعاقد مع أي طالب في معهد الفنون المسرحية قبل الحصول علي تصريح للعمل".

وعلق أشرف زكي مؤخرا على تكريمه بجائزة الدولة، قائلا: "ده فضل من ربنا ونعمة كبيرة وبشكر ربنا وبشكر أساتذتي وزملائي والحمد لله".

وتابع أشرف زكي، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "مصر جديدة"، والمذاع على فضائية " Etc"، أنه يتمنى أن يكون على مستوى الثقة بهذا التكريم، متابعا: "ناس كتير أوي من الفنانين تستاهل التكريم ومش شرط كل الناس تكون في دائرة الضوء".