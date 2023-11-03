مهاجم الأهلي السابق يفتح النار على مارسيل كولر

هاجم عبد الحميد حسن مهاجم الأهلي السابق، السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، على خلفية خروج الفريق من بطولة الدورى الأفريقى، على يد صن داونز الجنوب أفريقى.

وقال عبد الحميد حسن فى تصريحات تلفزيونية ببرنامج الكلاسيكو المذاع عبر فضائية dmc: "كولر مدرب مش بحجم الأهلي ومش بيعرف يدير المباريات الكبيرة، بس لازم يكمل الفترة دي"

وأستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش استعداداً لمباراته ضد المقاولون العرب غدًا السبت في الجولة السادسة من الدوري الممتاز، بدون الحصول على راحة عقب توديع بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وخرج الأهلي من بطولة الدوري الأفريقي بعد الخسارة من صن داونز بهدف نظيف في مجموع مباراتي الدور بل النهائي للبطولة القارية، وفشله في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل جنوب أفريقيا في مباراة الإياب أمس الأربعاء.