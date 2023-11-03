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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أولى جلسات محاكمة المتهم بالتخلص من صاحب محل خردة بالغردقة .. غدا

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة الجنايات بالبحر الأحمر، غدا السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل صاحب محل خردة بمنطقة شارع الكهف بمدينة الغردقة.

وكشفت تفاصيل القضية تمكن أجهزة الأمن بالبحر الأحمر كشف غموض العثور على جثة داخل محل تكييفات بها طعنة بآلة حادة وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة عامل بمحل التكييف حيث نفذ جريمته وأخفى الجثة بمحله عمله زفوجئ صاحب المحل بجثة المجني على وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم بعد أن كشفت كاميرات المراقبة الجريمة وتحرر محضر بالحادث.

تلقى المقدم مصطفى حلمي رئيس مباحث قسم شرطة ثان الغردقة اخطارا من صاحب محل اصلاح تكييفات بالعثور على جثة شخص مجهول داخل المحل عند قيامه بفتح المحل، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وتبين أن الجثة لشخص يدعى «رمضان» مقيم بمنطقة زرزارة بالغردقة ويبلغ من العمر 34 عاما ويعمل في تجارة الخردة وبمراجعة الكاميرات المحيطة بالمكان تبين أنه نشبت مشادة بين المجنى عليه، والعامل داخل محل التكييفات ويبلغ المتهم من العمر 18 سنة وتطور إلى التشابك بالأيدي ثم قام الشاب بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض، وقام بإخفاء جثته داخل المحل وقام باغلاق المحل وتم القبض على الجاني وتمثيل الجريمة أمام المباحث، كما تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام، وبعد معاينة جهات التحقيق مكان الحادث تم القبض على المتهم.وتم حبس المتهم وتجديد حبسه حتي تمت احالته لمحكمة الحنايات مخبوسا بتهمة القتل.

البحر الأحمر محل خردة الغردقة محكمة محل تكييفات

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