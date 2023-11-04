مبادرة أبدا: هدفنا تطوير الكيانات الصناعية للمنافسة في الأسواق العالمية

قالت مريم محمود، عضو مبادرة "ابدأ" لتنمية الصناعة المصرية، إن هدف المبادرة هو تطوير كيانات صناعية تكون قادرة على المنافسة بنجاح في الأسواق المحلية والعالمية.

وأشارت مريم خلال لقاءها مع الإعلامية هدير أبو زيد في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إلى أنهم يعملون على تعزيز كل جوانب القطاع الصناعي، مؤكدة على أهمية وجود صناعات مستدامة تلبي احتياجات المستهلكين في مصر خاصة مع التغيرات العالمية الحالية.

وأوضحت أنه تم التركيز على تطوير مختلف جوانب الصناعة، بدءًا من تطوير العنصر البشري، حيث تم تعزيز المهارات الحياتية والمهارات الفنية، وكذلك تقديم تدريبات للكوادر الإدارية بهدف تعزيز القدرات والمهارات اللازمة.