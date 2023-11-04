لدينا مستشفيات صديقة للبيئة.. محافظ جنوب سيناء: جاهزون لدخول التأمين الصحي الشامل|فيديو

عندنا في شرم الشيخ مستشفيات سبع نجوم

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة، جاهزة للدخول في المرحلة الثانية بالتأمين الصحي الشامل.

وأضاف خالد فودة خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أنه يوجد مستشفى دهب بتكلفة أكثر من 600 مليون ، بجانب نويبع، وسيتم افتتاحهم في مارس 2024، بجانب مستشفى سانت كاترين، وسدر، التي تم رفع كفاءتها.

وأردف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء:"عندنا في شرم الشيخ مستشفيات سبع نجوم وصديقة للبيئة".

أهمية مضمار الهجن

قال محافظ جنوب سيناء، إن مدينة تستقبل العديد من الفعاليات والمهرجانات، كما تم إقامة مستشفى بيطري للجمال، ومركز إيواء للهجن.

وشدد محافظ جنوب سيناء، على أهمية مضمار الهجن"، قائلًا:" دا قصة تانية خالص.. مصدر السعادة لأهالي البدو، فهو جزء من تراثهم وهويتهم، وهو موضوع حيوي، ولأول مرة أؤكد أنه سوف يتم الانتهاء من مضمار في نويبع على خليج العقبة، ومضمار للهجن في الطور، هذا العام، حيث تم البدء فيهم، ليصبح لدينا 3 أماكن لمضار الهجن".