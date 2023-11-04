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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد فودة: شرم الشيخ مدينة سياحية عالمية.. والدولة لا تبخل عليها بشيء|فيديو

اللواء خالد فودة،
اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء

كشف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن اخر مستجدات المشروعات التنموية في محافظة جنوب سيناء، موضحًا أن المدينة سياحية عالمية ولها شروط وضوابط معينة، تتضمن النظافة وخضراء وطاقة شمسية وشوارع واسعة، وحرية الحركة.

وقال  خالد فودة، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، إن المدينة تضم مراكز تكنولوجية ومباني ذكية، وقاعات مختلفة، مجهزة بأحدث التجهيزات العالمية صديقة للبيئة، مضيفا أن الدولة لا تبخل بشيء على مدينة شرم الشيخ، حيث أنها مدينة سياحية وتوفر عملة صعبة.

شرم الشيخ مدينة سلام وآمنة

وشدد اللواء خالد فودة، على أن مدينة شرم الشيخ مدينة سلام وآمنة، وهي مركز للمرونة والصلابة، حيث انها تحت أي كوارث وسيول وزلازل قادرة على التحمل وقادرة أن تعيش، لافتًا إلى أنه يوجد مركز رصدن وكل شيء في المحافظة مرصود على الشاشات.

خالد فودة شرم الشيخ محافظ جنوب سيناء سيناء المدينة سياحية

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