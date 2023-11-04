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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهلال الأحمر الفلسطيني: ما تقوم به إسرائيل انتهاك للقانون الدولي

سيارات الاسعاف في
سيارات الاسعاف في غزة

ندد الهلال الأحمر الفلسطيني بالجرائم الإسرائيلية ضد القطاع الطبي في غزة، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

وذكر الهلال الأحمر أن الاستهداف الإسرائيلي لقوافل الإسعاف بغزة  يعد انتهاك للقانون الدولي.

وذكرت مصادر فلسطينية أنه جرى قصف إسرائيلي لمحيط مستشفيي القدس والإندونيسي في غزة وخروج مستشفى الشفاء عن الخدمة بسبب ضرب المولد الكهربائي.

وخرج حوالي 18 مستشفى في غزة بسبب العدوان الصهيوني.

في هذه الأثناء، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنهم يبذلون جهودا لوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة لغايات إنسانية بالتزامن مع بحث ملف المحتجزين.

وقالت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد الشهداء إلى 9240 جراء الغارات الإسرائيلية

عندما ينفد الوقود في غزة توجد آلية متفق عليها لإدخالهالمبعوث الأميركي الخاص: الأونروا تستخدم الوقود في مستودعات غزة لشاحنات المساعدات وتحلية مياة البحر والمستشفيات بالجنوبإعلام فلسطين

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