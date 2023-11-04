الاحتلال يرفع العلم الإسرائيلي على مسجد بمخيم الفوار في الضفة الغربية.. شاهد

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، أن الاحتلال رفع العلم الإسرائيلي على مسجد بمخيم الفوار بالضفة الغربية.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت فجر اليوم السبت، مخيم بلاطة شرق نابلس، وبلدة جبع جنوب جنين، ومخيم الفوار جنوب الخليل، في الضفة الغربية.

حملة اعتقالات واسعة

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعة، في الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن اعتقال 41 مواطنا فلسطينيا.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الاحتلال اعتقل مواطنا فلسطينيا من نابلس، و 26 آخرين في مدينة الخليل، إضافة إلى مواطنين فلسطينيين اثنين من بيت لحم.

وأضافت "وفا" أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل ستة فلسطينيين من جنين، إلى جانب مواطن في رام الله.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما تسبب في استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، النسبة الأكبر منهم أطفال ونساء ومسنين.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، كل المنشآت ولم تسلم المستشفيات أو المساجد أو الكنائس من قصف الاحتلال، حيث ارتكب أكثر من مذبحة على مدار حوالي أربعة أسابيع.