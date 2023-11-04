أضرار كبيرة وإصابات خطيرة إثر قصف إسرائيل لمستشفى القدس

قال الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم، السبت، إن استهداف الاحتلال لمدخل قسم الطوارئ بمستشفى القدس في غزة تسبب في أضرار كبيرة.

وأكد الهلال الأحمر، أن 21 شخصا من النازحين أصيبوا إثر استهداف قوات الاحتلال مدخل قسم الطوارئ بمستشفى القدس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9488 بينهم 3900 طفل و2509 نساء.

وذكرت الصحة الفلسطينية، في بيان لها، أنها تلقت 2200 بلاغ عن مفقودين، منهم 1250 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض.

وأشارت الوزارة الفلسطينية إلى أن الاحتلال يتعمد إرهاب المنظومة الصحية بقصف محيط المستشفيات.