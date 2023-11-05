اليوم| «صحة الشيوخ» تناقش إنشاء مستشفى متخصص لعلاج الأمراض النفسية

تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب علي مهران، 4 اجتماعات، بحضور ممثلي الحكومة، خلال الأسبوع المقبل؛ لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة، والمقدمة من عدد من النواب، وتخص القطاع الصحي والطبي.

وتناقش اللجنة في اجتماعاتها التي ستقعد غدا الأحد وبعد غد الإثنين، الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن سرعة الانتهاء من تجهيزات توسعات عيادة الوفاء الشاملة في قنا، التابعة لفرع جنوب الصعيد بهيئة التأمين الصحي، بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، وأيضا الإقتراح برغبة بإنشاء مستشفى متخصص لعلاج الأمراض النفسية والإدمان بمحافظة قنا.

كمات تناقش اللجنة، الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب مؤمن معاذ، بشأن إنشاء مجمع للتأمين الصحي في مدينة الخارجة بالوادي الجديد، بشأن إنشاء قسم للأمراض النفسية وعلاج الإدمان بالوادي الجديد، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.