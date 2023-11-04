أهمها مبيض للغسيل .. استخدامات مذهلة لقشر البيض

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، استخدامات مذهلة لقشور البيض.



استخدامات مذهلة لقشور البيض

١منظف قوي

قشر البيض يشكّل مسحوقاً رائعاً (وغير سام!) يستعمل كمادة كاشطة لغسل الأواني والمقالي الصعبة لتنظيف. أضفه إلى الماء والصابون للحصول على أوانٍ نظيفة.



٢سماد للنباتات

قشر البيض غني بالكالسيوم والمعادن الأخرى المفيدة لتربة نباتاتك. اسحق قشر البيض إلى أجزاء صغيرة ورشّها على التراب ثم قلّبه قليلاً. يمكنك تكرار هذه العملية كل أسبوعين.



٣لمكافحة الحشرات

اسحق قشر البيض ورشّه حول الخضار والأزهار لإبعاد البزّاق والديدان.



٤نقيع مغذٍ لنباتات المنزل

احتفظ بوعاء من قشر البيض المنقوع بالماء لريّ النباتات الداخلية.



٥مبيض للغسيل..

لتبييض غسيلك الأبيض ضع قشور البيض النظيفة في كيس من الشاش ضعه داخل الغسّالة مع الغسيل، وستحصل على غسيل ناصع البياض.

٦شموع من قشر البيض

في المرة القادمة التي تحضّر فيها طبقاً بالبيض اكسر البيض بعناية ليبقى نصف القشرة متماسكاً. املأه بالشمع المذاب وضع في الوسط فتيلاً. عندما يجفّ الشمع يمكنك إزالة القشر.