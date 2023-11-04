شكري لـ«CNN»: لدينا خطوط اتصال قوية مع طرفي الأزمة في غزة للحفاظ على الحوار وعدم التصعيد

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تنفتح على علاقات مع كلا الطرفين في إسرائيل وعلى الجانب الفلسطيني، وهي دائما تحافظ على حلقات التواصل تلك، طوال الوقت، وهي قنوات تحتاجها؛ من أجل عملية التفاوض، وللعبور بشكل مستقل إلى نقاط أفضل على مستوى التفاوض فيما يخص القضية الفلسطينية.

وأوضح الوزير، في حديثه إلى CNN، عقب اجتماع المجموعة العربية للتنسيق من أجل غزة، والذي عقد في عمان، اليوم السبت،: "لدينا خطوط اتصالات قائمة منذ زمن طويل، والتي استلزمها الاتفاق بيننا وبين إسرائيل؛ للحفاظ على الحوار، ولعب دور في خلق الهدوء المشترك؛ عندما يندلع العنف

في عدة مناسبات خلال هذه السنوات الأخيرة، في عامي 2014 و2018.

وأضاف الوزير شكري،: “في تلك المناسبات، حافظنا على تلك السياقات؛ حتى نتمكن من التدخل، ولكي نتمكن من التوصل إلى اتفاقات بين حماس وإسرائيل بشأن نقطة وقف التصعيد”.

وواصل حديثه": “لذلك نحن نستخدم هذه السياقات الآن؛ لنتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن خروج الرعايا الأجانب”.

واستطرد سامح شكري: “من المؤكد أنه كان هناك الكثير ممن شاركوا، ولكن في المقام الأول كانت الولايات المتحدة، وقدرتها على إجراء هذه المناقشات، والتنسيق مع الإسرائيليين، وقد لعب القطريون أيضًا دورًا إيجابيًا للغاية".