عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر  سعر الذهب في مصر مع  بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 5-11-2023؛ داخل محلات الصاغة، على مستوى الأعيرة الذهبية .

وكشفت منصة إيجيبت جولد برايس توداي المتخصصة في سعر المشغولات الذهبية؛ عن أن سعر المعدن الأصفر ارتفع أمس مقدار 10 جنيهات .

2550 جنيها سعر عيار 21 .. أخر تحديث لأسعار الذهب اليوم

تحركات جديدة في سوق الذهب اليوم .. وهذا سعر عيار 21| فيديو


وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2550 جنيه للبيع و 2570 جنيه للشراء.
وصل سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 2914 جنيه للبيع و 2937 جنيه للشراء.
وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2186 جنيه للبيع و 2203 جنيه للشراء
ووصل سعر عيار 14 نحو 1700 جنيه للبيع و 1713 جنيه للشراء
وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 90.634 ألف جنيه للبيع و 91.345 ألف جنيه للشراء
ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.914 مليون جنيه للبيع و 2.94 مليون جنيه للشراء
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 20.4 ألف جنيه للبيع و 20.56 ألف جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

أسعار الذهب اليوم فى مصر


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح  الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميًا


يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلاً عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

 

 

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيا 18 اليوم اخبار مصر مال واعمال محلات الصاغة Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

مفاجأة سارة من البترول للمواطنين بشأن أسعار البنزين والسولار

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

كسر حاجز 1400 جنيه.. تطور جديد في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

صدمة لمحبيه.. وفاة فنان شهير وأسرته بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي

الخطيب يرفض عودة سيد عبدالحفيظ.. رئيس الأهلي: الجمهور مش هيحكم النادي

موضوعات متعلقة

سعر جرام الذهب عيار 21 و18 اليوم السبت 4-11-2023

ترشيحاتنا

عاصفة قوية تتسبب في كوارث مدمرة بأوروبا.. ما قصة سيران؟

سعر الذهب اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

كيف تتخلص من الأرق؟.. 6 خطوات تساعدك

قصف عنيف في محيط المستشفى الإندونيسى بقطاع غزة

البنوك تحدد مصير الشهادات وحسابات التوفير في اجتماعها اليوم.. تفاصيل

صفقة تاريخية.. أفضل موبايل أوبو لمحدودي الدخل بميزات جبارة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأبيض بدلا من الأسود؟

فنان شهير يجري عملية بسببها.. كيف تكتشف أمراض المخ من الأعراض؟

الخذلان الأكبر| هذه الدول العربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

فيديو

«اللي يموت الأول هيتاكل».. شاب كهف تايلاند أنهى حياته بعد مأساة 5 سنوات لسبب صادم «فيديوجراف»

وزير الصحة يكشف تفاصيل التعامل مع جرحى قطاع غزة

انتهاكات للقانون الدولي.. سامح شكري يضع بلينكن في الزاوية بسبب حرب غزة

صفعات متتالية .. المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ