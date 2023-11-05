سعر الذهب اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

استقر سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 5-11-2023؛ داخل محلات الصاغة، على مستوى الأعيرة الذهبية .

وكشفت منصة إيجيبت جولد برايس توداي المتخصصة في سعر المشغولات الذهبية؛ عن أن سعر المعدن الأصفر ارتفع أمس مقدار 10 جنيهات .



وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2550 جنيه للبيع و 2570 جنيه للشراء.

وصل سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 2914 جنيه للبيع و 2937 جنيه للشراء.

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2186 جنيه للبيع و 2203 جنيه للشراء

ووصل سعر عيار 14 نحو 1700 جنيه للبيع و 1713 جنيه للشراء

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 90.634 ألف جنيه للبيع و 91.345 ألف جنيه للشراء

ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.914 مليون جنيه للبيع و 2.94 مليون جنيه للشراء

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 20.4 ألف جنيه للبيع و 20.56 ألف جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميًا



يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلاً عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.