مرضى الأورام.. وزير الصحة: وضعنا خطة طبية متكاملة لاستقبال المصابين الفلسطينيين

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تفاصيل استقبال مصر للمصابين والجرحى الفلسطينيين وتلقيهم للعلاج في المستشفيات المصرية.

وقال خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" جاهزون لاستقبال المصابين من قطاع غزة ".

وأضاف خالد عبد الغفار :" وضعنا خطة طبية متكاملة لاستقبال المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة ".

وتابع خالد عبد الغفار :" لدينا خطة متكاملة لاستقبال مصابي الأورام من قطاع غزة في مستشفيات الجمهورية".

واكمل خالد عبد الغفار :"التضحيات المصرية لمصلحة القضية الفلسطينية ليست جديدة ومستمرة منذ سنوات طويلة".