سعر رينو ميجان الجديدة في مصر

تعتبر السيارة رينو ميجان موديل 2023 واحدة من أشهر إصدارات السيدان في السوق المصرية، وتتوفر بـ 8 فئات لعام 2023.

رينو ميجان موديل 2023

الأسعار الرسمية للسيارة رينو ميجان موديل 2023

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الأولى VISION بقيمة قدرها 980,000 جنيه.

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الثانية DYNAMIC بقيمة قدرها 1,050,000 جنيه

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الثالثة SIGNATURE بقيمة قدرها 1,130,000 جنيه

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الرابعة DYNAMIC TURBO بقيمة قدرها 1,150,000 جنيه

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الخامسة INTENSE TURBO بقيمة قدرها 1,210,000 جنيه

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الخامسة SIGNATURE TURBO بقيمة قدرها 1,230,000 جنيه

رينو ميجان موديل 2023 الفئة السادسة SIGNATURE TURBO بقيمة قدرها 1,260,000 جنيه

رينو ميجان موديل 2023 الفئة السابعة SIGNATURE + TURBO بقيمة قدرها 1,299,000 جنيه

رينو ميجان موديل 2023

مواصفات السيارة رينو ميجان موديل 2023

تعمل السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر، مع قوة إجمالية قدرها 115 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومترا/ساعة، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية.

وزودت السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك آخر سعة 1300 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات DSGمن 7 نقلات، بينما تستغرق مدة زمنية تقدر بـ 9.5 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

رينو ميجان موديل 2023

وتأتى الابعاد الخارجية للسيارة رينو ميجان موديل 2023، بطول الكلي 4.632 متر، و عرض 1.814 متر، و ارتفاع 1.443 متر، و قاعدة العجلات 2.711 متر، و سعة صندوق السيارة: 503 لترات، و سعة خزان الوقود 50 لترًا.