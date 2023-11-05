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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يوجه بإغلاق وتشميع 35 منشأة مخالفة للمواعيد المقررة رسميا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أعلنت محافظة الغربية، إغلاق وتشميع 35 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

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وأشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إلى استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء ، وشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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وشدد محافظ الغربية، على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، بمراكز ومدن المحافظة ،وأهمية دور جميع الجهات والمجتمع المدنى، فى نشر الوعى بضرورة إتباع تلك التعليمات ،وأيضا أهمية ارتداء الكمامات و الحد من التجمعات.

بمراكز ومدن المحافظة دكتور طارق رحمى سلامة المواطنين طارق رحمي محافظ الغربية طارق رحمي لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات مجلس الوزراء مجتمع المدنى

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