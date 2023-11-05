طلبات إعانات البطالة الإسرائيلية ترتفع إلى مستوى غير مسبوق

قال مكتب التأمين الوطني الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن أكثر من 62 ألف إسرائيلي، تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وأوضح المكتب، بحسب وسائل إعلام عبرية، أن 43,793 من هذه الطلبات قدمت من قبل موظفين ذهبوا في إجازة مرضية قسرا.

وفي وقت سابق، كشفت بيانات وزارة العمل الإسرائيلية، أن نحو 46 ألف عامل إسرائيلي تم تسريحهم من الشركات منذ تصاعد الأحداث في غزة في 7 أكتوبر الماضي.

جاء ذلك، بعد شهر من إعلان بيانات البطالة في السوق الإسرائيلية البالغة 3.1 بالمئة، من إجمالي القوة العاملة.

وذكرت الوزارة أن هناك 760 ألف عامل إسرائيلي، أو حوالي 18 بالمئة من القوة العاملة، لا يعملون في الوقت الحالي، وذلك لثلاثة أسباب.

والأسباب الثلاثة - بحسب الوزارة - هي خدمة العمال والموظفين الإسرائيليين الاحتياطية في الجيش، أو يعيشون في محيط غزة، أو يمكثون بالمنزل مع أطفالهم.

والشهر الماضي استدعت إسرائيل قرابة 350 ألفا من جنود الاحتياط، وهم موظفون عاملون في الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يواجه اليوم شبح الدخول في ركود.