لتحويل المخلفات إلى ألياف.. الإنتاج الحربى تتعاون مع شركة أسترالية لإنتاج الكرتون

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربى، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، هبة نايل المدير التنفيذى لشركة بابيريوس إيجيبت لتصنيع ألياف الموز، وذلك لمتابعة مستجدات التعاون المشترك بين الجانبين.

فى بداية اللقاء رحب الوزير محمد صلاح بكافة الحضور، مؤكدا أن هذا اللقاء ياتى فى ضوء التعاون القائم مع الشركة الإسترالية لإنتاج العبوات الغذائية الكرتونية الصديقة للبيئة وذلك من خلال منظومة متكاملة تستهدف استخدام مخلفات الموز لإنتاج منتجات تخدم قطاع الأسرة.

وأكد وزير الإنتاج الحربي، أن تطبيق هذه المنظومة جاء على مرحلتين الأولى قامت بها شركة "بابيريوس" وتم فيها إقامة مصنع بمحافظة سوهاج لتحويل المخلفات إلى ألياف والمرحلة الثانية التي نحن بصددها الآن وهى إنشاء خط إنتاج أتوماتيكي متكامل لإنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من ألياف الموز وذلك داخل أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى ( مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات ) على أن تقوم الشركة الإسترالية بشراء كامل الإنتاج من "الإنتاج الحربي" وكذا تسويقه محلياً وتصديره للخارج .

وأكد وزير الإنتاج الحربى، أن هذا التعاون يأتي في إطار إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى وشركاتها التابعة المتمثلة في إستخدام التكنولوجيا وكافة النظريات والعلوم الحديثة لاستنباط صناعة وطنية متطورة عالية التنافسية وذلك من خلال استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتنفيذ مشروعات لصالح القطاع المدني تساهم في خطة التنمية الشاملة بالدولة معتمدة في ذلك على الإنفتاح والتعاون مع جميع الشركات المحلية والعالمية وذلك لنقل وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة .

نقل وتوطين التكنولوجيا البيئية الحديثة

من جانبها اكدت هبة نايل المدير التنفيذى لشركة بابيريوس إيجيبت، حرص الشركة على نقل وتوطين التكنولوجيا البيئية الحديثة المستخدمة في الصناعات الخضراء وتدوير المخلفات إلى شركات الإنتاج الحربي، مشيدةً بالنشاط الملحوظ للوزارة في دعم المشروعات القومية والتنموية في مصر.

وأشارت إلى أن الشركة ستقوم بتوريد وتركيب جميع المعدات الخاصة بخط الإنتاج الجديد داخل مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات ( م/ 200 الحربى ) قريباً جدا وذلك بعد الإنتهاء من الأعمال الخاصة بتجهيز المبنى .

بدوره أكد المستشار الإعلامى لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر على حرص وزارة الإنتاج الحربي، لدعم جهود الدولة المصرية الخاصة بتعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وإيجاد حلول مبتكرة تساهم في تحسين الحالة المعيشية للمواطنين، لافتاً إلى أن التعاون مع "بابيريوس إيجيبت" يعد دليلاً على نهج الوزارة في هذا الصدد.

حضر اللقاء المهندس إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب ، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير ، و محمد عيد بكر المستشار الإعلامى ، والمهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية ، و المهندس مدحت شكرى رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية ،والمهندس ماجد محمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات ، والمهندس اشرف حلمى عبد العزيز رئيس قطاع المشروعات ، و إبراهيم محمد إبراهيم رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم .