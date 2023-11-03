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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لإنتاج بودرة طفايات الحريق.. تعاون بين الإنتاج الحربي وكوميكا الإسبانية

تعاون بين الإنتاج
تعاون بين الإنتاج الحربي و "كوميكا" الإسبانية

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، رئيس مجلس إدارة شركة "كوميكا 21" الإسبانية "Quimica 21" ووفد مرافق، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

أشار محمد صلاح خلال اللقاء إلى أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في مجالات التصنيع المختلفة، حيث ناقش الجانبان إمكانية التعاون المشترك لتنفيذ مشروع إقامة مصنع لإنتاج مادة البودرة الجافة المستخدمة في شحن طفايات الحريق. 

الشراكة الاستراتيجية

وأعرب وزير الإنتاج الحربي، عن اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتعزيز أوجه التعاون المشترك مع الشركات الإسبانية -ومنها شركة "كوميكا"- بمختلف مجالات التصنيع بما يحقق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على كلا الجانبين خاصةً في ضوء علاقات التعاون الممتدة تاريخياً بين البلدين. 

وأكد وزير الإنتاج الحربي على حرص الوزارة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وذلك من خلال الانفتاح على التعاون مع مختلف شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية خاصةً في ضوء ما يمر به العالم من متغيرات حالية والتي تستوجب الاعتماد على الإمكانيات المحلية.

من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة شركة "كوميكا 21" الإسبانية عن تطلعه للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في مجال إنتاج مادة البودرة الجافة نظراً لما يتوافر بشركات الإنتاج الحربي من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية متميزة إلى جانب حرصها على تحقيق النجاح للشراكات مع الجهات المختلفة وكذا اشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة المصرية، موضحاً أن "كوميكا 21" تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً في مجال إنتاج الطفايات التي تعمل بالبودرة الجافة وهو ما يمهد الطريق لتحقيق تعاون مشترك مثمر وأنه يتطلع للتعاون مع الإنتاج الحربي في هذا المجال لما يعرفه عن أن شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) من الشركات الرائدة في صناعة طفايات الحريق بمصر.

صرّح المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأن وزارة الإنتاج الحربي تهتم بكل ما يخص الصناعة وإدخال تكنولوجيات تصنيع حديثة لمصانعها وتوسيع دائرة منتجاتها ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وتسعى من خلال إسهاماتها في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة إلى دفع عجلة الإنتاج والتنمية بالدولة للأمام وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للوزارة من إمكانيات تصنيعية وخبرات بشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى.

حضر اللقاء من الإنتاج الحربي كل من المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومحمد بكر المستشار الإعلامي للوزير والمهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة وإبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم والمهندس خالد زكي رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) والمهندس سامي إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي).

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