وزير الإنتاج الحربي: نسعى للتكامل بين شركاتنا والقطاع الخاص

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الإنتاج الحربي، المهندس أيمن قرة، رئيس مجلس إدارة شركة "قرة" العاملة في مجال الطاقة الخضراء والمقاولات؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء، رحب الوزير "محمد صلاح" بالحضور، مؤكدا أن الهدف من اللقاء هو حرص وزارة الإنتاج الحربي على دعم الإقتصاد القومي وذلك من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، وعقد الشراكات التعاونية مع شركات القطاع الخاص لسد احتياجات السوق من مختلف المنتجات المدنية التي تخدم المواطن.

وأشار إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي و شركاتها و الوحدات التابعة على تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتكامل مع القطاع الخاص المحلي و العالمي في مجالات التصنيع المختلفة تماشياً مع التوجه العام للدولة و تحقيق سياستها الرامية إلى تطوير و تطويع القدرات و الإمكانيات التصنيعية و الفنية و التكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيد مصرية و بأعلى معايير الجودة العالمية.

إنتاج معدات توليد الطاقة



عقب ذلك استعرض الوزير "محمد صلاح" الإمكانيات التكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي ودورها في مجال إنتاج الطاقة، حيث تقوم شركات الإنتاج الحربي بالعمل على إنتاج معدات توليد الطاقة والتي تدخل في تنفيذ مشروعات لصالح القطاعين الحربي والمدني و المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة كمشروعات الإسكان و المجتمعات العمرانية والطرق و الكباري.

من جانبه أعرب المهندس أيمن قرة عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيرا إلى أن التعاون من شأنه المساهمة في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في مجال إنتاج الطاقة و التي من ضمنها استغلال الطاقة الحرارية المتولدة بخطوط الإنتاج للصناعات الثقيلة كالحديد و الأسمنت و تحويلها لطاقة كهربائية، كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الإنتاج الحربي في دعم الاقتصاد القومي وذلك من خلال المشاركة الفعالة في المشروعات التنموية بالدولة.

وبدوره صرح المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص على زيادة تعميق التصنيع المحلي ذلك عن طريق التكامل بين القطاع العام والخاص في مجالات التصنيع المختلفة لتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.

وحضر اللقاء كل من المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي و العضو المنتدب، المهندس محمد شيرين محمد شحاتة المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، المهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية، المهندس محمد أبو النجا مستشار نائب رئيس الهيئة، المهندس محمد مصطفى قطاع المشروعات المدنية، محمد عيد بكر المستشار الإعلامي و المتحدث الرسمي للوزارة ، و إبراهيم رئيس قطاع العلاقات العامة و المراسم.