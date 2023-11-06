ضحية لقمة العيش.. مدرس خرج للعمل علي توك توك فعاد جـ.ثة هامدة لأسرته|شاهد

خرج بحثا عن لقمة العيش ولم يعد .. هكذا كانت النهاية لمدرس اشتري توك توك للعمل به بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية ولكنه لم يعد بعدما قتله مجهولون لسرقة التوك التوك الخاص به والقاءه في الترعة.

مصطفي شوشة شاب في ال 26 من عمره من قرية طوخ دلكة بمركز تلا في محافظة المنوفية، متزوج منذ 3 سنوات ولديها طفلة تبلغ من العمر عامين، يعمل مدرس صباحا وسائق توك توك ليلا يعود الي منزله في منتصف الليل من أجل توفير المصاريف لوالدته وزوجته وطفلته.

وقالت والدة مصطفي، أن نجلها اعتاد العمل علي توك توك من أجل لقمة العيش وخرج ولم يعد حتي منتصف الليل وخرجت الأسرة من أجل البحث عنه وتم إبلاغ قسم الشرطة.

واضافت أنه في صباح اليوم التالي اكتشف الأهالي قتله واىقاءه في ترعة قرية الشيخ سليم في نطاق محافظة الغربية لاخفاء جريمتهم.

وأشارت زوجته الي أن مصطفي كان زميلها في الجامعة وتزوجا منذ 3 سنوات وانجبا طفلة بعمر العامين وكان يعمل مدرسا صباحا وليلا سائق توك توك لتلبية مطالبهم وتوفير احتياجاتهم.

واوضحت، إلي أنها لا تعلم ماذا حدث لزوجها ولماذا قتله المجهولون قائلة " كانوا سرقوا التوك توك وسابوه ده بنته لسه صغيرة واحنا ما لناش غيره".

واكدت قائلة " انا لحد دلوقتي مش مصدقة أن مصطفي مات كان نفسه يكون حاجه كبيرة ويبني نفسه ويربي بنته انا مش مصدقة أنه اتقتل".

وكان أهالي قرية كفر الشيخ سليم بمحافظة الغربية قد عثروا على جثة سائق توكتوك في الترعة وبها عدة طعنات نافذة، وتم نقله إلى المستشفى التعليمي في شبين الكوم .

بالانتقال والفحص تبين وفاة مصطفى السيد سائق توكتوك ومدرس، مقيم بقرية طوخ دلكة التابعة لمحافظة المنوفية، كان ذاهب منذ يومين للعمل على التوكوك الخاص به ولكن تم سرقة التوكوك وقتله وإلقاءه في الترعة حتى عثر عليه الأهالي .

وشيع الآلاف من أهالي قرية طوخ دلكة، المتوفي إلى مثواه الأخير في مقابر القرية وسط حالة من الحزن الشديد بين الأهالي الذين كانوا يشهدون له بحسن الخلق والطيبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .