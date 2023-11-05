1000 لم يعرف مكانهم حتى الآن.. مفاجأة صادمة حول عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية.. فيديو

قال قدورة فارس، رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين، إن الحرب مشتعلة والعدوان مستمر ومتواصل في أبشع صورة.

وأضاف قدورة فارس، رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الاحتلال ينفذ مجازر بحق الشعب الفلسطيني ولكن على الرغم من كل هذا الشعب الفلسطيني مؤمن يقينا بحقه في البقاء والحرية والاستقلال وحقه في مقاومة الاحتلال"، مؤكدا: "ليس أمام الشعب الفلسطيني إلا الصمود".

وأشار قدورة فارس، رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين،: "عدد الأسرى الفلسطينيين قبل 7 أكتوبر كان 5300 معتقل، وتم اعتقال خلال الشهر الماضي حوالي 2200 أسير وأصبح العدد الإجمالي 7500 معتقل".

وتابع قدورة فارس، رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين،: "هناك عدد آخر من غزة معتقلين لم نتحقق من أسمائهم أو عددهم أو مكان وجودهم، وبالتالي ربما يكون هناك 1000 معتقل آخر لم نتمكن من التحقق منهم".



