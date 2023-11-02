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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقف إيداع الأموال.. إجراء عاجل من الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين

الأسرى الفلسطينيين
الأسرى الفلسطينيين

أمر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، اليوم الخميس، بإيقاف إيداع أموال السلطة الفلسطينية للأسرى في سجون الاحتلال.

وتقوم السلطة الفلسطينية عادة بتحويل 400 شيكل لكل أسير فلسطيني شهريا إلى الصندوق المشترك للكانتين في السجن، لحوالي 6000 أسير.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، فرض قيود جديدة على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بهدف تفاقم ظروفهم المعيشية، حيث يُحتجز ما يقدر بنحو 200 أسير.

وهذه القيود، التي وافق عليها المدعي العام الإسرائيلي، غالي باهاراف ميارا، “ستجعل مساحة معيشة الأسري أكثر ازدحاما”.

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بالإضافة إلى ذلك، قال بن جفير، إن “الأسري الفلسطينيين سينامون على مراتب، الأمر الذي سيمكن السجون من استيعاب أسري جدد”.

السلطة الفلسطينية وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير الأسرى الفلسطينيين

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