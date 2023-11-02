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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأيرلندي يدين العقاب الجماعي وانتهاكات القانون الإنساني بواسطة إسرائيل

صدى البلد

قال الرئيس الأيرلندي إن العقاب الجماعي" لا يمكن قبوله، وأنه يجب أن يكون هناك ضغط من أجل التحقق المستقل من الحقائق فيما يتعلق بالصراع بين إسرائيل وحماس.

 

قال مايكل دي هيغينز إنه يجب إيجاد حل يوفر "أمنًا معقولًا" للمواطنين الإسرائيليين ويوفر حقوقًا مهملة منذ فترة طويلة للشعب الفلسطيني.

 

ووفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، أدان انتهاكات القانون الدولي من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، قائلا إن الخسائر المروعة المستمرة في أرواح المدنيين في كل من غزة وإسرائيل يجب أن تثير قلقنا جميعا. 

 

يقول منتقدو تصرفات إسرائيل إن قطع الكهرباء والمياه عن غزة وقصفها المكثف للقطاع يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي لأنه يؤثر بشكل مباشر على المدنيين.

 

يعود حظر العقاب الجماعي في القانون الدولي الإنساني إلى اتفاقية لاهاي (الثانية) لعام 1899. ينص ذلك على أنه لا يمكن فرض عقوبة عامة، مالية أو غير ذلك، على السكان بسبب أفعال أفراد لا يمكن اعتبارهم مسؤولين عنها بشكل مشترك أو فردي. 

 

تتضمن اتفاقية جنيف الرابعة - التي تبنتها دول من بينها إسرائيل والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - حظرًا مشابهًا ولكن أكثر تحديدًا. ينص ذلك على أنه لا يجوز معاقبة أي شخص محمي على جريمة لم يرتكبها هو شخصيًا. وتحظر العقوبات الجماعية وكذلك جميع تدابير التخويف أو الإرهاب. 

الرئيس الأيرلندي العقاب الجماعي إسرائيل وحماس

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