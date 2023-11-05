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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حكم رادع لديلر الهيروين فى مدينة نصر

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،حكمها بمعاقبة ديلر هيروين لاتهامه بترويج مخدر الهيروين في مدينة نصر،  بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه.

كشفت التحقيقات أن المتهم تخصص في حيازة مخدر الهيروين بمنطقة مدينة نصر بقصد الاتجار والتربح غير المشروع، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبالغ المالية من متحصلات تجارته الآثمة.

ديلر الهيروين 

أسندت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار.


وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

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