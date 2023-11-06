فاندبروك: أرشح تتويج الوداد بدوري السوبر الإفريقي

رشح البلجيكي سفين فاندبروك المدير الفني السابق للوداد، تتويج الفريق المغربي بلقب دوري السوبر الإفريقي.

وقال فاندبروك، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "الوداد دائما محظوظ في مواجهة صن داونز، واليوم الوداد لعب بشكل جيد للغاية، وكانت مباراة جيدة تكتيكية".

وأضاف: "من الصعب توقع من سيتوج بالبطولة، وربما وفاة لاعب الوداد أعطى المزيد من الحافز لزملائه للفوز بالبطولة، ولا يمكن إغفال قوة صن داونز في ملعبه".

واستكمل: "أرجح فوز الوداد باللقب لأن لديهم ميزة معنوية، على الرغم من صعوبة ذلك ضد صن داونز".