حدث نادر.. ما هو متغير قيفاوي الذي يظهر في السماء الآن؟

يظهر في سماء مصر والوطن العربي الآن، النجم " دلتا الملتهب - Delta Cephei " أحد اشهر النجوم المتغيرة القيفاوية ضمن نجوم الملتهب فهذا النجم الخافت دقيق مثل الساعة حيث يزداد سطوعه إلى الضعف كل خمسة أيام ونصف ويمكن ملاحظة هذا التغير في اللمعان بواسطة العين المجردة أو المنظار.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، ويمكن مقارنه ذلك التغير في اللمعان مع النجوم القريبة منه بسماء الوطن العربي.

ظهور متغير قيفاوي

لرؤية كوكبة الملتهب يتم النظر إلى الأفق الشمالي بداية الليل إلى اعلى يسار نجوم ذات الكرسي في ليالي نوفمبر وديسمبر.

ويجب ان يكون الرصد من موقع مظلم وليس من داخل المدن فليس من السهل التعرف على هذه المجموعة النجمية ولكن يمكن تصورها على شكل منزل صغير ذي سقف هرمي والنجم القيفاوي يقع قرب اسفل الركن الايسر لـ " المنزل ".

أما المتغيرات القيفاوية نوع من النجوم معروف بأنها متغيرة نابضه ويرجع السبب في السطوع المتغير للنجم القيفاوي.

لكن النجم في حقيقته يتمدد حجمه وينكمش فنصف قطر النجم المتغير القيقاوي يتغير بحوالي عدة ملايين الكيلومترات (30%) مع تمدده وانكماشه .

تاريخيًا مكنت النجوم المتغيرة القيفاوية العالم ادوين هابل من معرفة أن مجرة اندروميدا توجد خارج حدود مجرتنا درب التبانة.