في عيد ميلاد حماقي.. عمل كورال وراء مصطفي قمر وسر أغنية "ما بلاش"

يحتفل اليوم الفنان محمد حماقي بعيد ميلاده ، حيث أنه من مواليد مثل هذا اليوم لعام 1975 ، وقد تمكن من فرض اسمه كل واحد من أهم المطربين فى الوطن العربي .

بدأ المطرب محمد حماقي مشواره الغنائي في عام 1997م حيث قام بالاشتراك في ألبوم غنائي تحت عنوان “لقاء النجوم 3" وقدم أول أغانيه الحلو يحب الحنية".

شارك أيضا في تلك الفترة في "الكورال" وراء الفنان محمد هنيدي في أغنيات فيلميه "صعيدي في الجامعة الأمريكية" 1998 و"همام في أمستردام" 1999، وكذلك في أغنية "آه يا واد يا إسكندراني" للفنان مصطفى قمر.

وفي عام 2000م شارك حماقي" في أوبريت “ القدس هترجع لنا" والذي ساهم في معرفة الجمهور به، ثم أصدر ألبومه الغنائي الأول عام 2003 بعنوان “خلينا نعيش" بعد أن قدمو الموزع الموسيقي “طارق مدكور للمنتج الفني “نصيف قزمان صاحب شركة صوت الدلتا للإنتاج الفني والذي تحمس له كثيرا، وحقق ذلك الألبوم نجاحا.

فى ي عام 2006 أيضا قدّم أغنية "واحدة واحدة" ضمن فيلم "جعلتني مجرما" وحققت نجاحا كبيرا.

كذلك في نفس العام، أطلق حماقي أغنية منفردة بعنوان "يا أنا يا أنت" تصدرت الألبوم المنوع "دلتا هيتس" والذي ضم أغاني للعديد من المطربين الجدد، وطرحها كفيديو كليب أخرجته كارولين لبكي، وعاد فيها للتعاون مع طارق مدكور.

عقب ذلك توالت نجاحات حماقي، وطرح في عام 2007 ألبوم "بحبك كل يوم أكتر"، وصوّر فيديو كليب حاملا لاسم الألبوم في دبي، وضم الألبوم أغنية واحدة يرافقها عدة توزيعها مختلفة لها.

في عام 2008، قدّم أحد أنجح ألبوماته "ناويها"، وضم أغاني منها: "هنا جنبي، هانت، أنا لو أذيته، مش معقول، حبيبي لو زعلان، أكتر من الدنيا" وغيرها.- قدّم حماقي في هذا الألبوم واحدة من أهم أغانيه طوال مشواره وهي "وافتكرت" التي صوّرها كفيديو كليب في رومانيا، وبلغ نجاحها تقديمها بالتركية للفنان مصطفى صندل.

ثم قدم بعدها محمد حماقي عدد من الالبومات والاغاني ، وكان ابرزها اغنية ما بلاش ، والتى قدمها رثاء الى والده ، على الرغم من ان البعض اعتقد انها اغنية عاطفية يعبر فيها “ حماقي ” عن حزنه لفقد حبيبته .