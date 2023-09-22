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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلة ساحرة.. محمد حماقي يشعل حفل "موسم الكويت " بحضور كامل العدد

صدى البلد

ليلة ساحرة أضاء فيها النجم محمد حماقي سماء الكويت بمجموعة مميزة من الاغنيات خلال افتتاح مهرجان "موسم الكويت" بنسخته الأولى والذي تنظمه شركة باشا غروب للمنتج حسين موسى في قاعة آرينا التي رفعت لافتة "كامل العدد".

حماقي أطل على وقع تفاعل جماهيري كبير قدم وصلة غنائية استثنائية أمام حشد ضخم من محبيه وعلى مسرح إزدان بتقنيات حديثة وديكورات مبهرة وإضاءات لافتة فضلا عن الألعاب النارية التي قدمها أحمد عصام.

وظهر حفل حماقي وأصيل بلوحة فنية مكتملة الأركان تكاملت فيها عناصر الصوت والصورة وتوجها الجمهور بالنجاح .

قدم الحفل الثنائي عبدالله مالك الله وأسرار السعيد بينما شهدت الوصلة الأولى إطلالة مميزة للفنانة أصيل هميم التي قدمت باقة من أغنياتها المعروفة لدى الجمهور الخليجي مثل  "خلك بحر و سر الحياة  و آخر ظهور  واشقد حلو وهذا الحلو".

وعبرت أصيل، عن سعادتها بلقاء الجمهور الكويتي مؤكدة حرصها على إعداد جدول غنائي مميز.

أما مسك الختام كان مع النجم محمد حماقي الذي اعتلى المسرح وسط تفاعل جماهيري كبير وعلى وقع أغنية" نفسي أبقى جنبه" بدأ حفله، وسط حماس الحضور من مختلف الأعمار ومشاركتهم حماقي الغناء.

وعبر حماقي، عن سعادته بلقاء الجمهور الكويتي لافتا الى تقدير الكبير للحضور والزخم الذي يواكب حفلاته.

وغنى عددا من الأغاني منها "ليمون نعناع ، ما بلاش ، لا ملامة ، أحلى حاجة فيكي، وغيرها".

وكان واضحا مدى التناغم والانسجام بين حماقي وفرقته وحرصه على إفساح المجال أمامهم ليبدع كلا في مساحته مثل العزف المنفرد على الجيتار او البيانو.

بدوره عبر المنتج حسين موسى، عن سعادته بردود الأفعال الواسعة التي واكبت انطلاقة " موسم الكويت " مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد الكشف عن مفاجآت عديدة.

افتتاح مهرجان اطلالة مميزة الجمهور الكويتي الفترة المقبلة ألعاب النارية النجم محمد حماقي

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