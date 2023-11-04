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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد الشر ينافس على صدارة الأعلى مشاهدة عبر منصة جوي

بعد الشر
بعد الشر

تمكن فيلم “ بعد الشر ” من الدخول الي قائمة الاعمال الاعلي مشاهدة عبر منصة جوي ، وذلك بعد طرحه بعدة أيام . 

 

واحتل فيلم “ بعد الشر ” المركز الثاني من أصل 10 مراكز هم الاعلي مشاهدة في مصر . 

 

فيلم “بعد الشر”

 

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذين يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، ما يدخلهما في العديد من الصراعات.

 

فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

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وكان اخر اعمال علي ربيع هو مسلسل نصي الثاني ، ويضم العمل إلى علي ربيع، كل من محمد محمود، محمود البزاوي، سلوى عثمان، إسماعيل فرغلي، سليمان عيد، ايمان السيد، ياسمين عمر، بمشاركة كوكبة من الممثلين الذين يظهرون كضيوف شرف.

 

وظهر في الحلقات عدد من ضيفات الشرف منهم وفاء عامر، التي جسدت دور سميحة ، جارة نادي “ علي ربيع ” والتي تعود من دولة الخليج بعد ان طلقت من زوجها ، ليعوز والد نادي ليعجب بها ويخطط للتقرب منها ، مما يجعل نادي بكتابة اسمها في الكارت ، حتي تقع في حبه ، ويبتعد والده عنها . 

 

علي ربيع مسلسل نصي الثاني محمود البزاوي سلوي عثمان سليمان عيد إيمان السيد إسماعيل فرغلي

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