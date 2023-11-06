للمطلقات والأرامل| شروط الحصول على شقة تمليك كاملة التشطيب

تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي، لطرح مرحلة جديدة من شقق سكن لكل المصريين، بعدد من المدن الجديدة نموذج 90 مترًا مربعًا، كاملة التشطيب.

وينشر موقع "صدى البلد" شروط الحصول على وحدات المطلقات والأرامل (سكن لكل المصريين 5) ، وهي كالتالي:-

موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 5



1- ستبدأ طروحات شقق سكن لكل المصريين الجديدة خلال الربع الأخير من 2023.

2- سيتم الطرح بعد الانتهاء من وضع الخطط النهائية.

3- من المفترض تسليم الشقق في فترة بين 18 و36 شهرًا حسب جدول التنفيذ.

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شروط شقق سكن لكل المصريين 5

1- ألا تقل سن المتقدم عن 21 عامًا.

2- ألا تزيد سن المتقدم على 51 عامًا.

3- ألا تزيد سن أصحاب المعاشات على 75 عامًا بحد أقصى.

4- ألا يكون المتقدم استفاد من طروحات الدولة من قبل سواء وحدات سكنية أو قطع أراضٍ.

5- تقديم إثبات بحصوله على راتب لا يقل عن 2700 جنيه ولا يزيد على 7000 جنيه سواء كان أعزبا أو متزوجا.

6- تقديم مستند الإقامة بما يتناسب مع الوحدات المتاحة بأقرب مدينة جديدة سواء محل الإقامة أو محل العمل.

7- التأكد من عدم وجود المتقدم على قائمة "آي سكور".

الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 5



1- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

2- تقديم قسيمة الزواج.

3- تقديم شهادة ميلاد الأولاد.

4- تقديم مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري.

5- إذا كان المتقدم متزوجا عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد بذلك.

6- تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل.

7- تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلًا إضافيًا).

أماكن شقق سكن لكل المصريين 5



1- أكتوبر الجديدة.

2- 15 مايو.

3- بدر.

4- العبور الجديدة.

5- برج العرب.

6- حدائق العاصمة.

7- سوهاج الجديدة.

8- أسيوط الجديدة.

9- يتوقع أن يكون النصيب الأكبر فى الطرح لمدن القاهرة الكبرى.

أسعار وحدات سكن لكل المصريين 5 وأنظمة سداد



1- يتم تحديد الأسعار وفق المدينة المطروح بها الوحدات.

2- يتوقع أن يتراوح سعر الوحدة بين 350 ألفا و430 ألف جنيه والمقدم 25 ألف جنيه.

3- إتاحة الوحدات بفترات سداد حتى 20 عامًا حسب سن المتقدم.

4- يتم دراسة إتاحة مجموعة من النماذج السكنية التي تتناسب مع احتياجات العملاء بين 75 و90 مترًا مربعًا.

5- تسليم الوحدات خلال 18 شهرًا من تاريخ التخصيص.

6- سيتم تخصيص بعض الوحدات في توقيت أقل من المدة المحددة كونها وحدات منفذة.

بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:

1- تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات.

2- تقديم إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

في حال سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة:

1- تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.



بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:



1- تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم.

2- تقديم صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

3- تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضح بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.