لو بتفكر تشتري شقة بالتمويل العقاري وتقسط على 20 سنة.. اعرف التفاصيل

يقدم موقع "صدى البلد" تقريرا للمهتمين والراغبين في الحصول على شقة بالتمويل العقاري.

وينشر موقع "صدى البلد" الشروط والمستندات الطلوبة لشراء شقة بنظام التمويل العقاري وبالتقسيط حتى 20 سنة، خاصة في ضوء ارتفاع أسعار العقارات.

أولًا: الشروط العامة:

1- يتم تمويل الأفراد من ذوي الدخل الثابت من موظفي القطاع الحكومي أو قطاع الأعمال العام أو الخاص وأعضاء النقابات المهنية ومن في حكمهم أو أصحاب الأعمال الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية ممن لديهم سجلات تجارية أو بطاقات ضريبية.

2- يتم تقييم سعر الوحدات السكنية من خلال المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزى المصري على أن يكون تقييمًا حديثًا يعكس القيمة المالية للوحدة.

3- أن يكون المستفيد مصري الجنسية.

4- يحق للعميل/ الأسرة (شاملة الأولاد القصر) الاستفادة مرة واحدة فقط وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرات التمويل العقارى السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية حصل عليها العميل خارج إطار مبادرات التمويل العقاري.

5- أن تكون الوحدة السكنية محل التمويل بغرض السكن الدائم وليست للإسكان السياحى أو الموسمي.

الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن يتم الحصول على وثيقة تأمين على حياة المستفيد ضد العجز أو الوفاة (لا قدر الله) مجانًا.

المستندات المطلوب تقديمها عن الشقة المطلوب شراؤها:

1- شهادة تصرفات عقارية (نموذج 19) عن الوحدة محل التعامل.

2 - صورة رسمية من العقد المسجل للأرض.

3 - مستخرج حديث من مأمورية الضرائب العقارية المختصة.

4 - صورة من رخصة المباني.

5 - صورة من الرسومات الهندسية للرخصة.

6 - إقرار أول تعامل موضحا فيه حصة الوحدة محل التعامل في مساحة الأرض.

7 - شهادة صادرة من الحي مختصة مكانيا تفيد بعدم وجود مخالفات للوحدة محل التعامل.

في حالة وجود أي وحدة مسجلة بالعقار غير الوحدة محل التمويل، يكتفي البنك بالبنود 1، و2، و3، و7.

المستندات المطلوبة من المواطنين:

أ- المستندات الشخصية ومستندات محل الإقامة:

1 - صورة بطاقة رقم قومي للعميل الأعزب.

2 - صورة بطاقة الرقم القومي الزوج، والزوجة وصورة قسيمة الزواج، وذلك للعميل

المتزوج.

3 - إيصال مرافق حديث من محل السكن (كهرباء، ومياه، وغاز) + صورة عقد إيجار أو تمليك محل الإقامة.

4 - قيـــد (عائلي / فـــردي) من السجـــل المدني.



- مستندات إثبات الدخل:

-الموظفون بالداخل:

1 - شهادة الدخل حديثة موقعة ومختومة من جهة العمل موضحا بها (الاسم، صافي الدخل، الوظيفة

تاريخ التعيين (+ شهادة بالدخل االضافي يمكن إثباته) مكافأت /إيجارات/عمل إضافي (إن وجد) يتم اعتماد نسبة ألا تقل عن 10 % وألا تزيد عن 50 % من الدخل الضافي).

2 -كشف حساب بنكي للدخل آخر 6 أشهر ( إن وجد).



الموظفون بالخارج:

1 - أصل شهادة دخل حديثة وصورة من عقد العمل موثقان من السفارة المصرية ببلد العمل ومصدق عليهما من وزارة الخارجية المصرية.

2 -كشف حساب البنك المحول عليه المرتب من بلد العمل آخر 6 أشهر مختوم من البنك.



أصحاب الأنشطة التجارية:

1 - مستخرج حديث من السجل التجاري.

2 - صورة من البطاقة الضريبية وآخر إقرار ضريبي.

3 - شهادة من المحاسب القانوني بتقدير صافي الدخل (سنوي / شهري).

4 - شهادة من المحاسب القانوني بانتظام العميل في سداد الضرائب والتأمينات التي تخص النشاط.

5 - صورة كارنيه المحاسب القانوني وشهادة مزاولة المهنة.

6 - كشف حساب بنكي عن سنة سابقة.



أصحاب المهن الحرة:

1 - شهادة من المحاسب القانوني بتقدير صافي الدخل ( سنوي / شهري).

2 - صورة كارنيه النقابة (للمهن التي يلزم مزاولتها استخراج كارنيه النقابة التابع لها).

3 - رخصة مزاولة المهنة أو سجل مهني (إن وجد).

4 -صورة من عقد إيجار أو تمليك مقر النشاط (إن وجد).

5 - صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية سارية (إن وجد).

وفي جميع الأحوال يتم إرفاق شهادة دخل حديثة أو مفردات مرتب للأطراف المرتبطة (الزوج أو الزوجة)، أما في حالة عدم عمل الزوج/الزوجة يتم تقديم طباعة تأمينية كاملة تثبت أنه/أنها غير مؤمن عليه/عليها طرف جهة عمل.