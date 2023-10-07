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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1.2 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لعملاء التمويل العقاري خلال 3 أشهر

صدى البلد

أعلنت هيئة الرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح لقطاع التمويل العقاري بلغ نحو 1.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري.

 

وأظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من (أبريل -يونيو) لعام 2023، من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي )  بلغت قيمتها 200 مليار جنيه.

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وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين بلغت نحو 17.5مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023.

 

فيما بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 8.6 مليار جنيه.

 

وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال سجلت 8.9 مليار جنيه في الربع الثاني لعام 2023.


التعويضات التأمينية

وكانت شركات التأمين سددت لعملائها تعويضات بقيمة 8.2 مليار جنيه في الربع الثاني لعام 2023، حيث سجلت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.1 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 5.1مليار جنيه

أقساط التأمين التمويل غير المصرفي الهيئة العامة للرقابة المالية أنشطة التمويل هيئة العامة للرقابة المالية

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