إعادة إحياء قطاع الغزل والنسيج من الزراعة إلى الصناعة.. 50 مليار جنيه تكلفة التطوير

خلال عهد الرئيس السيسي..

أطلقت مصر خلال الـ9 سنوات عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي تنفذه وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وذلك لإعادة هيكلة الصناعة واحيائها من جديدة وتطويرها بشكل كامل بدءا من زراعة القطن وحلجه حتى الوصول إلى المنتج النهائي.

وارتكزت خطة تطوير شركات الغزل والنسيج على مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمصانع نحو 6 مرات من خلال دمج شركات الغزل والنسيج من 23 شركة إلى 8 شركات فقط، ودمج 9 شركات حليج لتصبح شركة واحدة فقط .



وتبلغ تكلفة المشروع تبلغ نحو 50 مليار جنيه تشمل أعمال التطوير وتسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لصالح جهات حكومية.

وخلال السطور التالية نستعرض أهم ملامح تطوير شركات الغزل والنسيج الحكومية والتي شملت:

65 مصنع ومبنى خدمي يشملها مشروع التطوير ما بين إنشاء وتطوير وإعادة تأهيل بالشركات التابعة في مختلف المحافظات

دمج 31 شركة لتصبح 9 شركات تعمل في مجالات تجارة وحليج الأقطان والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة، بهدف خلق كيانات اقتصادية قوية وتحقيق التكامل في الأنشطة المتشابهة والتخصص في الإنتاج

توريد ماكينات جديدة تعمل بأحدث تكنولوجيا من كبرى الشركات العالمية

المشروع يستهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمصانع من الغزول والأقمشة والملابس والوبريات مع تحقيق التكامل الصناعي من خلال توفير المواد الخام التي تحتاجها مصانع القطاع الخاص بجودة عالية بدلًا من استيرادها من الخارج

تطوير المحالج

مشروع تطوير 6 محالج القطن بإدخال تكنولوجيا حديثة لتتم عملية الحلج آليا دون تدخل يدوي لإنتاج بالات قطن خالية من الشوائب مع مضاعفة الطاقة الإنتاجية وتحسين طريقة التعبئة والتغليف

تأسيس شركة بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج زيت بذرة القطن من خلال إنشاء معاصر في المحالج الجديدة

منظومة جديدة لتجارة الأقطان

من خلال المزايدة مع الربط بالأسعار العالمية بهدف تحسين جودة ونظافة القطن وتنظيم عمليات تداوله وتحقيق سعر عادل للمزارع

تجربة زراعة القطن قصير التيلة بشرق العوينات والتي حققت نتائج إيجابية بإنتاجية نحو 10 قناطير للفدان الواحد

تأهيل مصانع غزل المحلة

-مشروع تطوير شركة "مصر للغزل والنسيج" بالمحلة الكبرى: يشمل إنشاء 5 مصانع جديدة وإعادة تأهيل 3 أخرى للغزل والنسيج والتحضيرات والصباغة والتفصيل، وتم الانتهاء من تنفيذ مصنع "غزل 4" بطاقة إنتاجية 15 طن يوميا غزول رفيعة، وجاري حاليًا إجراء تجارب الماكينات استعدادًا لافتتاحه قريبًا.

-فى يوليو 2021 وقعت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس عقد إنشاء مصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيح بالمحلة الكبرى، والذي يعد أكبر مصنع غزل على مستوى العالم.

ويقام المصنع على مساحة حوالي 62500 متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن/ يوميا من الغزول الرفيعة والسميكة.

وبلغت قيمة الأعمال الإنشائية التى تنفذها شركة جاما للإنشاءات نحو 780 مليون جنيه.

-مشروع تطوير شركة "مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا" بكفر الدوار: يشمل إنشاء مجمع مصانع للغزل والنسيج والصباغة لإنتاج غزول رفيعة وأقمشة القميص والبنطلون وملابس.

-مشروع تطوير شركة "دمياط للغزل والنسيج": يشمل إنشاء مجمع مصانع للغزل والنسيج والصباغة لإنتاج أقمشة الجينز و الغزول السميكة.

-مشروع تطوير شركة "مصر شبين الكوم للغزل والنسيج": يشمل تطوير مصنع (2) لإنتاج الغزول الرفيعة.

-مشروع تطوير شركة "مصر حلوان للغزل والنسيج": يشمل إنشاء مصنع للنسيج وآخر للصباغة وتطوير مصنع التفصيل.

-مشروع تطوير شركة "الدقهلية للغزل والنسيج": يشمل تطوير مصانع التريكو والتفصيل والصباغة.

-مشروع تطوير شركة "الوجه القبلي للغزل والنسيج" بمحافظة المنيا: يشمل إنشاء مصنع للغزل وتطوير مصنع للتريكو والصباغة.

-تطوير مركز تدريب للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وتزويده بنماذج من الآلات والمعدات الجديدة لتدريب العاملين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وتم الانتهاء من تدريب عمال المصنع الجديد "غزل 4".

والتمويل يشمل 540 مليون يورو قيمة الماكينات الجديدة والباقي تمويل ذاتي من موارد الشركات

تسويق المنتجات داخليا وخارجيا

تأسيس شركة باسم (ECH – ايجيبشين كوتون هب) لتسويق منتجات الغزل والنسيج محليًا وخارجيًا وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات وتطوير عمليات البيع من خلال فروع جديدة بتصميمات وطرق عرض حديثة تحت علامتين تجاريتين " nit نت " و"MEHALLA محلة"، والتسويق الإلكتروني عبر نشر المنتجات على منصات البيع الإلكتروني.

