بابا الفاتيكان لرئيس مؤتمر حاخامات أوروبا: الأرض المقدسة تتعرض للهجوم من جديد

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الإثنين، إن بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، التقى برئيس مؤتمر حاخامات أوروبا الحاخام بنحاس جولدشميت الذي سلمه رسالة من أهالي الأسرى الإسرائيليين لدي حماس.

ووفقا للصحيفة فقد طلبت أهالي الأسرى من البابا استخدام نفوذه على العالم من أجل إطلاق سراح الأسرى، والمطالبة بدخول الصليب الأحمر لتقديم العلاج الطبي لهم في غزة.

وبحسب الصحيفة فقد قال البابا للحاخام جولدشميت: "أنا سعيد بعلاقتنا القوية مع الجاليات اليهودية".

وأضاف: إن الأراضي المقدسة تتعرض مرة أخرى للهجوم بالعنف والكراهية القاتلة، وأنا أدين ذلك".

وتابع "كما أدين بشدة انتشار المظاهرات المعادية للسامية في أوروبا. لا بالسلاح ولا بالإرهاب ولا بالحرب سنحقق السلام".