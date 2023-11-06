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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب يطالب بتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة صديقة البيئة

النائب محمود منصور
النائب محمود منصور ، عضو مجلس الشيوخ

قال النائب  محمود منصور  ، عضو مجلس الشيوخ،  أن هناك تأثير كبير وأضرار واضحة خاصة بالتغير المناخى ، على كل ماهو كائن حى على الكرة الأرضية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ،  اننا نعلم ايضا  بان السبب الرئيسى وراء هذه الكارثة والتى تهدد العالم كله هم الدول المتقدمة والدول الصناعية  ، فهم وحدهم يمثلون حوالى 79فى المائة من نسبة انبعاث الكربون فى العالم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن دراسة بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ،  انه قد انعقدت كثير من المؤتمرات والقمم  بشأن تغير المناخ ، إلا أن كافة القمم والمؤتمرات  لم تؤتى بثمارها وكل ماصدر عنها مجرد توصيات او اتفاقيات لم ترقى لحيز التنفيذ الجدى .                        

وأشار إلى أن آخر  قمة cop 27   والتى عقدت فى شرم الشيخ مدينة السلام العام الماضى وسميت بقمة التنفيذ والتى جاء بها انه تم التوافق على انشاء صندوق بمائة مليار دولار ، يمول من الدول ذات الانبعاثات العالية من الكربون ، للدول النامية فهل تم انشاء هذا الصندوق بالفعل ؟ على الرغم من مرور عام كامل على انعقاد مؤتمر  cop 27 .

وقال عضو مجلس الشيوخ، أننا نريد أن نسمع من الحكومة عن ما اسفر عنه هذا المؤتمر والمؤتمرات السابقة وننتظر ما سيفسر عنه المؤتمر الذى من المفترض أن يعقد بدولة الامارات هذا الشهر وننتظر رد من الحكومة توضح الإجراءات التى اتخذتها تجاه تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التوسع فى استخدام الطاقة المتجدد صديقة البيئة.

وأما بالنسبة لضريبة الكربون نري صعوبة  فى تطبيقها بمصر لانها ستجعل المستثمر يحجب عن الاستثمار بمصر والهروب الى دول اخرى لا تطبق هذه الضريبة لانها ستزيد من اعبائه وستقلل من قدرته التنافسيةوهذا ماحدث بالفعل فى بريطانيا واستراليا وتم الغاء هذه الضريبة.

وقدم عضو مجلس الشيوخ عده مقترحات وهى إعفاء مستلزمات الانتاج صديقة البيئة المستوردة من الجمارك ، و تشجيع الاستثمار فى البنية التحتية للطاقة المتجددة  ، وإدخال تكنولوجيا حديثة لتطوير تخزين الطاقة الشمسية ، و تخفيضات كبيرة للرسوم والضرائب على السيارات والمصانع والمنازل التى تستخدم الطاقة صديقة البيئة ، وال‘هتمام بالبحث العلمى  بتطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة ، بالإضافة إلى فرض مزيد من الغرامات على الصناعات ذات الانبعاثات العالية.

أضرار التغير المناخي الكرة الأرضية الدول المتقدمة الدول الصناعية

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