قصفوا مستشفي السرطان والعيون.. بيان عاجل من الصحة الفلسطينية

أدانت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم لعدة مستشفيات في قطاع غزة.

وذلك أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.

وأفادت الصحة الفلسطينية في بيانها، أن طائرات الاحتلال استهدفت بعدة غارات جوية مستشفى الطب النفسي الوحيد في قطاع غزة.

و استهدفت قوات الإحتلال أكبر مستشفيات القطاع للعيون وألحقت بهما دماراً واسعاً ، لافتةً النظر إلى أن القصف الإسرائيلي طال كذلك للمرة الثانية مستشفى النصر للأطفال ومستشفى الأورام السرطانية.



وأكدت الصحة الفلسطينية، أن عملية القصف هي انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية وتسببت في استشهاد مرضى داخل تلك المستشفيات.