هل هي مؤامرة على غزة؟.. مديرة اليونيسيف زوجة مدير شركة أسلحة أمريكية

في الثلاثين من أكتوبر الماضي، ألقت رئيسة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" كاثرين راسل، خطابا في الأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023.

وذكرت حينها "كاثرين" عدد الشهداء من الأطفال قائلة "إن أكثر من 420 طفلا يقتلون أو يصابون في غزة كل يوم - وهو رقم ينبغي أن يهز كل واحد منا، فالأطفال يعانون من صدمة رهيبة يمكن أن تستمر عواقبها مدى الحياة "، إلا أن المفاجأة والصدمة الكبيرة التي يمكن أن تهز الجميع هي ما سنكشف عنه في السطور التالية.

كاثرين راسل، رئيسة المنظمة الأممية المعنية بحماية الأطفال وتقديم المساعدات إليهم، متزوجة من مدير أكبر شركة سلاح في العالم وهو المحامي الديمقراطي توم دونيلون.

وشركة بلاك روك هي أكبر شركة في العالم لإدارة الأصول، إذ تبلغ الأصول التي تديرها حوالي 10 تريليونات دولار.

وتعد شركة "بلاك روك" من كبار المساهمين في أشهر شركات الأسلحة الأمريكية، وهي “ستورم روجر” و “أمرييكان أوتدور براندز" و“فيستا أوتدور”.

وتجمع بلاك روك علاقة وثيقة بإسرائيل، فتحت مقرا لها في تل أبيب عام 2017، وكشفت صحيفة ها آرتس العبرية في تقرير لها في يوليو 2019 أن شركة بلاك روك أطلقت 15 صندوق استثمار متداولا في بورصة تل أبيب يمكن للمستثمرين شراؤها بالشيكل.

وفي يوليو الماضي، أعلنت بلاك روك استحواذها على عدد من الشركات في تل أبيب، إلى جانب بنك الاستثمار الإسرائيلي البريطاني Kreos Capital بقيمة تتراوح بين 300-350 مليون دولار.

وذكر موقع "جلوبز" أن هذه الصفقة وضعت شركة بلاك روك في منافسة مع البنوك، من بينها البنوك الإسرائيلية.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما تسبب في استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، النسبة الأكبر منهم أطفال ونساء ومسنون.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشهداء في قطاع غزة، 10 آلاف شهيد، بينهم أكثر من 4 آلاف طفل بينما تجاوز عدد المصابين 27 ألفا.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، كل المنشآت ولم تسلم المستشفيات أو المساجد أو الكنائس من قصف الاحتلال، حيث ارتكب أكثر من مذبـ حة على مدار حوالي أربعة أسابيع.

كانت المقاومة الفلسطينية أطلقت عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، ضد مستوطنات غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي، إلى جانب أسر أكثر من 200 آخرين بينهم مزدوجو الجنسية.