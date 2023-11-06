سامح شكري: قطاع غزة يتعرض لكارثة الإنسانية.. وعلى الجميع تحمل مسئولياته

عقد وزير الخارجية سامح شكري، إجتماعا إفتراضيا مع الممثل الأعلي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للإتحاد الأووربي حول الأوضاع في غزة.

وأكد وزير الخارجية، وفقا لما عرضته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، ضرورة إضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها القانونية والإنسانية والسياسية تجاه إنهاء الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها قطاع غزة.

وشدد شكري، علي ضرورة تبني مواقف صريحة وواضحة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطنيين.

وأكد وزير الخارجية الرفض القاطع لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من سياسات إسرائيلية متعمدة للعقاب الجماعي من قصف وحصار وتهجير قسري لسكان قطاع غزة.