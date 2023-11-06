"جودة الخدمات في المبادرات الرئاسية".. دورة تدريبية بوحدات الرعاية الأولية بالبحر الأحمر

انطلقت اليوم دورة تدريبية تحت عنوان "تأكيد أساسيات العمل وجودة الخدمات في المبادرات الرئاسية" بإشراف الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وتحت قيادة الدكتور أحمد جلال، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة بسمة يحيى، منسقة المبادرات بالبحر الأحمر.

عقدت الدورة بحضور فريق من قطاع مبادرات الصحة العامة بالوزارة الاحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣، وشارك فيها مشرفو المبادرات بجميع الإدارات الصحية بالمديرية، بالإضافة إلى ممثلين عن فرق العمل في الوحدات الصحية.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي على أهمية استمرارية تقديم التدريبات التي تساعد على تحقيق أعلى مستوى وأجود خدمة للمواطنين، ما يسهم في تحسين وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة ضمن إطار المبادرات الرئاسية.