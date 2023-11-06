فشل جهود تأمين هدنة إنسانية.. بلينكن ينهي جولته بالشرق الأوسط ويتجه لليابان

أنهى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، جولته في الشرق الأوسط معترفًا بأن جهوده لتأمين هدنة إنسانية مستدامة وفرض قيود أكبر على الهجوم الإسرائيلي على غزة لا تزال قيد التقدم.

جاءت تصريحاته يوم الاثنين بعد اجتماع مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أنقرة. وسيتوجه الآن إلى اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في اليابان حيث سيطلع زملائه على النهج الأمريكي تجاه الأزمة وتأثيره على الموقف الغربي.

على مدى أربعة أيام من المحادثات، التي بدأت في القدس، يبدو أن التقدم الدبلوماسي قد تراجع. ولم يتمكن بلينكن من إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتبني هدنة إنسانية بينما تعثرت المحادثات بشأن الرهائن بسبب تسلسل ومدة وقف الأعمال العدائية المطلوب لإطلاق سراحهم.

في قصف آخر ليلة الأحد، فرضت إسرائيل أيضًا تعتيمًا مؤقتًا آخر للاتصالات في غزة، على الرغم من الطلبات الأمريكية بعدم القيام بذلك.

وانخفض عدد شاحنات المساعدات التي تعبر الحدود إلى غزة من معبر رفح من 100 يوم الجمعة إلى ما يقرب من 30 في الأيام التالية.

في وقت سابق، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من أنه "لا يوجد أحد آمن" في غزة، مكررا دعوته العاجلة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

وقال جوتيريش خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة يوم الاثنين إن الوضع في غزة أكثر من مجرد أزمة إنسانية.

وأضاف أن العمليات البرية والقصف الإسرائيلي يستهدف المدنيين والمستشفيات ومخيمات اللاجئين والمساجد والكنائس ومنشآت الأمم المتحدة بما في ذلك الملاجئ. وقال إن حماية المدنيين يجب أن تكون ذات أهمية قصوى.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أشعر بقلق عميق إزاء الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي التي نشهدها. اسمحوا لي أن أكون واضحا، لا يوجد طرف في نزاع مسلح فوق القانون الإنساني الدولي.

أضاف أن غزة "أصبحت مقبرة للأطفال" حيث يُقتل أو يُصاب المئات من الفتيان والفتيات كل يوم.

تشير التقارير إلى أن عدد الصحفيين الذين قُتلوا خلال فترة أربعة أسابيع يفوق عدد الصحفيين الذين قُتلوا في أي صراع خلال ثلاثة عقود على الأقل. لقد قُتل من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة عدد أكبر من أي فترة مماثلة في تاريخ منظمتنا.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إن المساعدات الإنسانية التي تأتي عبر معبر رفح الحدودي ليست كافية لنحو 2.7 مليار شخص في غزة.

قال: رغم تدفق المساعدات فهناك محيط من الاحتياجات.

وأضاف أن ما يزيد قليلا عن 400 شاحنة مساعدات عبرت إلى غزة في الأسبوعين الماضيين مقارنة بـ 500 شاحنة كل يوم قبل الصراع. وأضاف أن الشاحنات التي دخلت غزة لم تكن تحتوي على الوقود.

وبدون وقود، يموت الأطفال في الحاضنات والمرضى الذين يحتاجون إلى أجهزة دعم الحياة. لا يمكن ضخ المياه أو تنقيتها. ويمكن أن تبدأ مياه الصرف الصحي غير المعالجة بالتدفق قريبًا إلى الشوارع، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض.